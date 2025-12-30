LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE ILLUSTRE THEATRE Pezenas

LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE Début : 2025-12-31 à 21:30. Tarif : – euros.

Capitaine Fracasse au théâtre : Un Tourbillon d’Aventures ! Plongez dans l’univers flamboyant du Capitaine Fracasse, une adaptation théâtrale palpitante du célèbre roman de Théophile Gautier ! Le baron de Sigognac, noble désargenté, troque sa mélancolie contre une vie de comédien itinérant et devient Capitaine Fracasse, justicier masqué au cœur vaillant. Duels spectaculaires, amour chevaleresque et situations cocasses, cette épopée de cape et d’épée mêle humour, poésie et action dans une mise en scène virevoltante.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34