Le voyage du Curiste à la Belle-Époque Gare de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

Le voyage du Curiste à la Belle-Époque Samedi 20 septembre, 17h00 Gare de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Se munir de son billet de train aller simple Clermont-Ferrand – Royat – Chamalières pour le train au départ de 17h38.

Retour possible à la fin de la visite avec le bus ligne B (transport T2C gratuit le week-end).

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

De la gare de Clermont-Ferrand à la pittoresque gare de Chamalières-Royat, en train puis à pied, laissez-vous guider par une guide-conférencière sur le chemin du curiste, de villas en hôtels, des thermes aux buvettes, du parc au casino-théâtre…

Visite assurée par une guide-conférencière de Clermont Auvergne Volcans.

En 2024, Clermont Auvergne Métropole a obtenu le label « Pays d’art et d’histoire » pour l’ensemble de ses 21 communes. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les richesses culturelles de notre territoire labellisé à travers les balades du Pays d’art et d’histoire. Ces balades sont le fruit d’une collaboration entre Clermont Auvergne Métropole et l’Office de Tourisme Clermont Auvergne Volcans.

Gare de Clermont-Ferrand 40 Avenue de l'Union Soviétique 63000 Clermont-Ferrand

Balades du Pays d’Art et d’Histoire

Clermont Auvergne Volcans