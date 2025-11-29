« Le Voyage du héros » , Concert sous hypnose , Geoffrey Secco La Salle des Concerts Le Mans
« Le Voyage du héros » , Concert sous hypnose , Geoffrey Secco
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : 38 – 38 – EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience avec ses concerts sous hypnose.
Il s’agit peut-être d’un rêve que vous avez oublié ou auquel vous êtes sur le point de renoncer.
Et si, pendant ce Concert sous hypnose, il était possible de vous connecter à vos ressources inconscientes,
qu’en serait-il de votre vie ?
Accompagné d’un batteur, d’un bassiste et d’un pianiste, Geoffrey Secco interprète une musique
atmosphérique et voyageuse inspirée des grands espaces australiens.
Mêlant ses talents de saxophoniste à ses techniques d’hypnose thérapeutique et collective, il vous invite à
rejoindre un monde de perceptions nouvelles. Un monde intérieur où chacun fraiera son chemin
initiatique.
Êtes-vous prêt à explorer votre légende personnelle ?
L’hypnose utilisée lors du concert n’est pas de l’hypnose de spectacle. C’est de l’hypnose Ericksonienne,
pratiquée dans l’accompagnement, qui s’adresse à l’ensemble du public. .
English :
« Le Voyage du héros » , Concert under hypnosis , Geoffrey Secco
German :
« Die Reise des Helden » , Konzert unter Hypnose , Geoffrey Secco
Italiano :
« Le Voyage du héros » , Concerto in ipnosi , Geoffrey Secco
Espanol :
« Le Voyage du héros » , Concierto bajo hipnosis , Geoffrey Secco
