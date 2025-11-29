« Le Voyage du héros » , Concert sous hypnose , Geoffrey Secco

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

GProduction présente « Le Voyage du héros » , Concert sous hypnose , Geoffrey Secco

Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience avec ses concerts sous hypnose.

Il s’agit peut-être d’un rêve que vous avez oublié ou auquel vous êtes sur le point de renoncer.

Et si, pendant ce Concert sous hypnose, il était possible de vous connecter à vos ressources inconscientes,

qu’en serait-il de votre vie ?

Accompagné d’un batteur, d’un bassiste et d’un pianiste, Geoffrey Secco interprète une musique

atmosphérique et voyageuse inspirée des grands espaces australiens.

Mêlant ses talents de saxophoniste à ses techniques d’hypnose thérapeutique et collective, il vous invite à

rejoindre un monde de perceptions nouvelles. Un monde intérieur où chacun fraiera son chemin

initiatique.

Êtes-vous prêt à explorer votre légende personnelle ?

L’hypnose utilisée lors du concert n’est pas de l’hypnose de spectacle. C’est de l’hypnose Ericksonienne,

pratiquée dans l’accompagnement, qui s’adresse à l’ensemble du public. .

