Le Voyage en Hiver – Visite guidée Nantes Centre et Quartiers Nantes

Dans la continuité du Voyage permanent et de l’événement estival, la ville est réinterprétée de façon singulière et sensible par le regard d’artistes qui s’emparent de cette ambiance si particulière des fêtes de fin d’année pour créer de nouveaux songes d’une nuit d’hiver. La visite offre un véritable réenchantement autour de la célébration de la ville et aborde les petites histoires du quotidien passé ou présent, souvent cachées, parfois insolites, qui font la particularité d’une place, d’un immeuble, d’une statue ou d’une cour. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide. Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

