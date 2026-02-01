Le voyage en mer de Boc’han Chapitre 2 Perros-Guirec

Le voyage en mer de Boc’han Chapitre 2

Plage de la Bastille Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 11:00:00

2026-02-19

Venez écouter Boc’han, le petit korrigan aventurier dans une histoire où la mer devient un immense terrain de jeu. Là où nagent les grands animaux de l’océan aux nageoires étincelantes et aux souffles puissants, il guidera votre enfant de jeu en découverte.

Pour les enfants de 18 mois à 6 ans (accompagné(s)). .

Plage de la Bastille Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

