Le voyage en musique de M. Zic Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Le voyage en musique de M. Zic

Mardi 21 avril 2026 à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9.95 – 9.95 – 9.95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Moi, M. Zic, je reviens d’un tour d’un tour du monde en musique fantastique ! Avancez, que je vous explique…Enfants

Tout commence par un appel téléphonique.



C’est le concours de la meilleure chanson de l’année qui m’appelle Il faut proposer un air de musique qui sort de l’ordinaire. Justement, super !

J’ai trouvé et enregistré un air extraordinaire dans ma fabrique à musique. Mais quand j’ai voulu l’entendre de nouveau, il y a eu comme un problème mécanique, un hic… Cet air extraordinaire s’était comme envolé dans les airs !



Après au téléphone m’avoir contacté, cet air extraordinaire s’est expliqué. Je n’aime pas me sentir enfermé ; je suis un air de liberté . Un air de liberté ?

Je vous propose de revivre avec moi, ce voyage initiatique, poétique et musical à la recherche de cet air de liberté. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

I, Mr. Zic, have just returned from a fantastic musical world tour! Come on, let me explain…

L’événement Le voyage en musique de M. Zic Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille