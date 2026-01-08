Le voyage en Ukraine Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Le voyage en Ukraine

Jusqu’au 31 mars 2026, la France accueille Le Voyage en Ukraine La culture contre-attaque , une saison culturelle exceptionnelle conçue par l’Institut français et l’Institut ukrainien.

Du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026, la France accueille Le Voyage en Ukraine La culture contre-attaque , une saison culturelle exceptionnelle conçue par l’Institut français et l’Institut ukrainien, avec le soutien des ministères français et ukrainien des Affaires étrangères et de la Culture. + d’infos



Les grandes Tables-I·C·I Culture ont conçu plusieurs rendez-vous, en collaboration avec des actrices et acteurs de la scène culinaire de plusieurs villes ukrainiennes, restés sur place ou réfugiés en Europe.



• Créations culinaires à plusieurs mains,

• ateliers,

• rencontre littéraire et radiophonique,

• projection et exposition photo

• & grand Dîner !

L’alimentation et la cuisine comme vecteur de dialogue, de transmission et de reconstruction.



Ces propositions s’inscrivent dans le temps fort du Voyage en Ukraine à Marseille du 29 au 31 janvier à la Friche la Belle de Mai

• Rencontre des tiers lieux culturels ukrainiens et européens,

• Exposition Le Gué, Cultures sous guerre de USS-Studio. Consacrée à des lieux et des artistes emblématiques de la scène artistique du pays, comme l’Arsenal des arts à Kyiv, le Centre Yermilov de Kharkiv ou le Jam Factory Art Centre de Lviv, cette exposition se veut le témoin du dynamisme créatif de l’Ukraine, malgré la guerre.



Venez célébrer la créativité artistique et la richesse de la cuisine ukrainienne !

La cuisine, espace de mémoire, d’identité et de résistance



Vendredi 30, samedi 31, dimanche 1er midi > aux grandes Tables de la Friche

L’Ukraine à la carte





Vendredi 30 17h > 21h à la Friche la Belle de Mai Salle des Machines



Vernissage de l’exposition Le Gué, Cultures sous guerre.

+

· Rencontre littéraire radiophonique

· Démonstrations culinaires publiques

· Street-food aux grandes Carrioles



La soirée continue au Petit Cab avec une programmation du festival Parallèle.





Samedi 31 18h>23h à la Friche la Belle de Mai Les grandes Tables

18h· documentaire BаГа неба Le Poids du ciel. Projection et rencontre.

19h· Orchestre Klezmer

20h· Grand Dîner à 6 mains (tarifs et réservation à venir)





Dimanche 1er 10h-13h sur le marché du Vieux Port

Borscht in action

Clin d’oeil à cette initiative du centre culturel ukrainien Izolatsya. Installation et activation de la carriole des grandes Tables, un espace mobile de rencontre et de cuisine.









Les invités



· Olena Braïtchenko. Chercheuse en culture gastronomique, elle est aussi rédactrice culinaire et animatrice radio. Elle est la fondatrice de Yizhakultura et la rédactrice en chef des éditions Yizhak.



· Valentyna Dutkewych. Œnologue de formation, elle porte la voix des vigneron.nes ukrainien.nes et organise des dégustations à Marseille et dans la région.



· Lola Landa (Lviv). Cheffe et fondatrice du seul café juif de Lviv, Jerusalem, ainsi que du service de livraison zéro déchet LvivSmartFood, elle est également chercheuse en cuisine juive ukrainienne. Elle est aussi membre active de l’Institut de la cuisine galicienne et a reçu une distinction du European Culinary Heritage Network.



· Scott A. Laurent. Photographe documentaire, entre 2022 et 2025, il se rend à plusieurs reprises en Ukraine et publie Deux poignées de terre, volume I et II. Il co-réalise avec Juliette BаГа неба Le Poids du ciel.



· Nika Lozovska (Odessa). Cheffe et fondatrice du restaurant Dizyngoff à Odessa, une adresse emblématique de la scène culinaire ukrainienne contemporaine. Passée par l’école Ferrandi, elle est très attachée au terroir ukrainien. Elle participe au Refugee Food Festival Paris en 2022.



· Vitalii Nuzhnij. Chef, enseignant à l’école culinaire AlCuisine (avant le début de la guerre), il a participé a MasterChef et est médaillé de bronze de la sélection nationale ukrainienne du Bocuse d’Or 2021. Depuis 2022, il est militaire en service actif et sert actuellement au sein du 429ᵉ régiment Achilles .



· Juliette Turrini. Photographe culinaire et cuisinière de métier, elle s’est progressivement consacrée au reportage. Ses dernières missions en Ukraine se sont concentrées sur l’alimentation en temps de guerre, retranscrite dans une première exposition photo itinérante. Elle co-réalise aujourd’hui BаГа неба Le Poids du ciel. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 95

English :

A cultural and culinary voyage!



Until March 31, 2026, France is hosting Le Voyage en Ukraine? Culture Strikes Back , an exceptional cultural season conceived by the French Institute and the Ukrainian Institute.

