Le Voyage en Uruguay

Salle des fêtes de Thevray Mesnil-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Ce spectacle nous plonge au cœur de la campagne normande des années 50, lorsqu’une famille d’éleveurs uruguayens achète des vaches à la Ferme Neuve de Beaumontel dans l’Eure. C’est le jeune cousin Philippe, âgé de vingt ans et dont les connaissances en géographie se bornent alors aux noms des villages du plateau du Neubourg est chargé d’accompagner le troupeau jusqu’en Amérique du Sud — un voyage initiatique inspiré d’une histoire vraie.

Ecrit par Clément Hervieu-Léger et mis en scène par Daniel San Pedro avec comme comédien Vincent Breton.

A partir de 11 ans. .

Salle des fêtes de Thevray Mesnil-en-Ouche 27330 Eure Normandie +33 2 32 44 40 50 culture.coopeduc@meo27.fr

L’événement Le Voyage en Uruguay Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay