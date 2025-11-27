LE VOYAGE FANTASTIK – PELOUSSE PARADISE Ales

LE VOYAGE FANTASTIK Début : 2026-01-18 à 15:00. Tarif : – euros.

Venez découvrir Le Voyage Fantastik par la LNB Cie ! Un spectacle de danse pour les petits et les grands. Entrez dans l’univers du fantastique !Un spectacle de danse sur le thème des films fantastiques tels que Avengers, Avatar, Star Wars ou même Harry Potter et bien d’autres. Un spectacle dynamique qui fera le bonheur des petits et des grands.

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30