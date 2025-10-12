Le voyage fantastique Salle Érard Paris
Le voyage fantastique Salle Érard Paris dimanche 12 octobre 2025.
Festival Érard
Chœur de La Maîtrise de Paris
Clémence Chabrand, piano
Edwige Parat, direction
Maurice OHANA, Nuées
Joseph MARTIN, The Mermaid’s Lament
Erik SATIE, Quatres Mélodies
Les Anges, La Statue de Bronze, Daphneo, Le Chapelier
Erik SATIE, Gnossiennes n°1
André CAPLET, Messe à trois voix (extraits)
Agnus, O Salutaris
Erik SATIE, Ludions
Airs du rat, Spleen, La grenouille américaine, Air du poète, Chanson du chat
Erik SATIE, Sports et divertissement (extraits)
La Pieuvre, la Comédie italienne, le Tango
Francis POULENC, La courte Paille
Le Sommeil, Quelle aventure, La reine de coeur, Babebibobu, Les anges musiciens, Le carafon, Lune d’avril
Erik SATIE, Poudre d’Or
George LIFERMAN, La lune est morte (arrangement J. Lenoble)
Etienne PLANEL, Le bestiaire fantastique (extraits) Dragon, Gnome
Concert du Chœur de la Maîtrise de Paris
Le dimanche 12 octobre 2025
de 11h00 à 13h00
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-12T14:00:00+02:00
fin : 2025-10-12T16:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-12T11:00:00+02:00_2025-10-12T13:00:00+02:00
Salle Érard 13 rue du Mail 75002 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis