Le voyage fantastique Salle Érard Paris dimanche 12 octobre 2025.

Festival Érard

Chœur de La Maîtrise de Paris

Clémence Chabrand, piano

Edwige Parat, direction

Maurice OHANA, Nuées



Joseph MARTIN, The Mermaid’s Lament



Erik SATIE, Quatres Mélodies

Les Anges, La Statue de Bronze, Daphneo, Le Chapelier

Erik SATIE, Gnossiennes n°1

André CAPLET, Messe à trois voix (extraits)

Agnus, O Salutaris

Erik SATIE, Ludions

Airs du rat, Spleen, La grenouille américaine, Air du poète, Chanson du chat

Erik SATIE, Sports et divertissement (extraits)

La Pieuvre, la Comédie italienne, le Tango

Francis POULENC, La courte Paille

Le Sommeil, Quelle aventure, La reine de coeur, Babebibobu, Les anges musiciens, Le carafon, Lune d’avril

Erik SATIE, Poudre d’Or

George LIFERMAN, La lune est morte (arrangement J. Lenoble)

Etienne PLANEL, Le bestiaire fantastique (extraits) Dragon, Gnome

Concert du Chœur de la Maîtrise de Paris

Le dimanche 12 octobre 2025

de 11h00 à 13h00

payant

Public jeunes et adultes.

Salle Érard 13 rue du Mail 75002 Paris

