Le voyage fantastique Salle Érard Paris dimanche 12 octobre 2025.

Festival Érard

Chœur de La Maîtrise de Paris
Clémence Chabrand, piano
Edwige Parat, direction

Maurice OHANA, Nuées

Joseph MARTIN, The Mermaid’s Lament

Erik SATIE, Quatres Mélodies
Les Anges, La Statue de Bronze, Daphneo, Le Chapelier

Erik SATIE, Gnossiennes n°1

André CAPLET, Messe à trois voix (extraits)
Agnus, O Salutaris

Erik SATIE, Ludions
Airs du rat, Spleen, La grenouille américaine, Air du poète, Chanson du chat

Erik SATIE, Sports et divertissement (extraits)
La Pieuvre, la Comédie italienne, le Tango

Francis POULENC, La courte Paille
Le Sommeil, Quelle aventure, La reine de coeur, Babebibobu, Les anges musiciens, Le carafon, Lune d’avril

Erik SATIE, Poudre d’Or

George LIFERMAN, La lune est morte (arrangement J. Lenoble)

Etienne PLANEL, Le bestiaire fantastique (extraits) Dragon, Gnome

Concert du Chœur de la Maîtrise de Paris
Le dimanche 12 octobre 2025
de 11h00 à 13h00
payant

Public jeunes et adultes.

Salle Érard 13 rue du Mail  75002 Paris
