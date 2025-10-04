LE VOYAGE IMAGINAIRE 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris

LE VOYAGE IMAGINAIRE 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris samedi 4 octobre 2025.

LE VOYAGE IMAGINAIRE 2025-2026Spectacle pour les enfants à partir de 6 ans.Grâce à son imaginaire magique Louis vous transporte dans un spectacle interactif à l’univers inattendu, drôle et convivial.Un moment de magie et d’émerveillement pour toute la famille !Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavis. Horaire d’arrivée : 30 minutes avant le spectacle.

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75