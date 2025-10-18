DANAKIL – DANAKIL – Demain peut-être – La Merise Trappes

DANAKIL – DANAKIL – Demain peut-être – La Merise Trappes samedi 18 octobre 2025.

DANAKIL – DANAKIL – Demain peut-être Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : DANAKIL – DEMAIN PEUT-ÊTRE22 ans de carrière, des dizaines de milliers de kilomètres au compteur du Tour Bus qui les ont amenés aux quatre coins du Monde. Parti d’un rêve d’ados au début des années 2000, le collectif enchaine d’abord les dates au chapeau. L’alchimie prend rapidement et les Danakil embrasent bientôt les plus grandes salles de l’Hexagone. Souvent étiqueté « Groupe de Reggae », les Danakil ont su s’affranchir des codes et préserver leur liberté en créant leur propre label.« Demain peut-être » est un album qui invite à la nuance et à la réflexion autour d’une forme de prise de recul sur ce que nous sommes personnellement et collectivement.« J’ai toujours en tête qu’une chanson peut aider une personne à traverser une situation, en montrant que d’autres vivent les mêmes choses ou sont passées par les mêmes émotions. » confie Balik le chanteur.Un concert où l’on retrouve la meilleure rythmique du groupe au service d’un texte engagée et d’une mélodie ciselée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78