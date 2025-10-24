LE VOYAGE IMAGINAIRE 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris

LE VOYAGE IMAGINAIRE 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris jeudi 30 octobre 2025.

CRESCENDO 2025-2026 Début : 2025-10-30 à 21:00. Tarif : – euros.

CRESCENDO 2025-2026Avec Boris WildAuteur et mise en scène : Boris WildUn spectacle d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Boris Wild est l’un des magiciens français de close-up les plus réputés au monde. Son nouveau spectacle marie humour, mystère et émotion au fil de différents numéros vus dans l’émission TV Le Plus Grand Cabaret du Monde . Des effets magiques qui montent en puissance pour terminer avec le numéro qui lui a valu d’être primé aux Championnats du Monde de Magie !Un spectacle original et unique dont vous vous souviendrez longtemps. Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavisHoraire d’arrivée : 30 minutes avant le spectacle.

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75