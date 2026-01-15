Le voyage initiatique du tarot de Marseille La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Le voyage initiatique du tarot de Marseille

Jeudi 15 janvier 2026 de 20h à 21h.

Vendredi 30 janvier 2026 de 20h à 21h. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

2026-01-15 2026-01-30

Le Tarot sort des tables de cartomanciennes pour s’incarner au théâtre. Avec son spectacle, l’artiste marseillaise Camille K entraîne le public dans une traversée inédite des 22 arcanes majeurs.

Le Tarot de Marseille monte sur scène.

Pendant 1h, ce n’est pas de divination dont il est question, mais d’un voyage initiatique une plongée vivante, drôle et magique dans la sagesse du Tarot, où chaque spectateur apprend à en saisir le sens profond.



Entre philosophie, humour et magie

À mi-chemin entre le seul-en-scène et la conférence théâtralisée, le spectacle alterne réflexions universelles, éclats de rire et tours de magie. Camille K n’hésite pas à se dévoiler elle tisse des parallèles entre son propre vécu et le parcours initiatique du Tarot. Chaque arcane prend vie à travers une galerie de personnages hauts en couleur, interprétés avec talent et exagérations assumées accents venus des quatre coins de son univers, figures truculentes, voix et attitudes marquées. .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tarot leaves the tables of fortune-tellers to be embodied in the theater. With her show, Marseilles-based artist Camille K takes the audience on an original journey through the 22 major arcana.

