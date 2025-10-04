Le voyage intérieur en 4 saisons Maison des associations Cinq-Mars-la-Pile

Le voyage intérieur en 4 saisons Maison des associations Cinq-Mars-la-Pile samedi 4 octobre 2025.

Le voyage intérieur en 4 saisons Samedi 4 octobre, 15h30 Maison des associations Indre-et-Loire

A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Sophrologie, lectures et musique

Par la sophrologue Magali Boucher et le guitariste Pierre-Louis Labonne

Maison des associations 9 place de la mairie 37130 Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@cinqmarslapile.fr »}]

Biblis en folie 2025