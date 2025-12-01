LE VOYAGE MAGIQUE DE NOËL Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

LE VOYAGE MAGIQUE DE NOËL

Rue Federico Garcia Lorca PENICHE DIDASCALIE Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:45:00

fin : 2025-12-20 17:15:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Un spectacle de Noël magique et poétique comme on les aime…

Bienvenue au village de Noël !

Lulu la lutine est notre guide. Elle nous présente ce lieu magique en pleine agitation pendant les préparatifs de Noël La fabrique à bonbons, l’enclos des rennes rigolos et même la merveilleuse bibliothèque du village !

Au moment de rentrer dans la salle secrète des cadeaux, Lulu s’aperçoit qu’ils ont disparu… C’est la catastrophe, la hotte est vide ! Avec l’aide des enfants, Lulu va vivre une aventure extraordinaire laissez-vous guider par cette drôle de visite surprenante et poétique !

Ce spectacle visuel et sonore est adapté au très jeune public la participation de l’enfant est souvent recherchée, sans oublier les adultes qui rient aux nombreux clins d’œil qui leur sont adressés !

À partir de 6 mois jusqu’à 8 ans

Durée 30 mn 7 .

Rue Federico Garcia Lorca PENICHE DIDASCALIE Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

English :

A magical, poetic Christmas show just the way we like it…

L’événement LE VOYAGE MAGIQUE DE NOËL Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE