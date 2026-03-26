Le Voyage Musical Cosswiller
Le Voyage Musical Cosswiller samedi 25 avril 2026.
Le Voyage Musical
32 Rue principale Cosswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert Le Voyage Musical de la Chorale Manoué le samedi 25 avril 2026 à 20h, au temple protestant à Cosswiller.
Variété Française et internationale, entrée libre plateau. 0 .
32 Rue principale Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 84 24 67 virgs@free.fr
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English :
L’événement Le Voyage Musical Cosswiller a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble