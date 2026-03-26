Le Voyage Musical

32 Rue principale Cosswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert Le Voyage Musical de la Chorale Manoué le samedi 25 avril 2026 à 20h, au temple protestant à Cosswiller.

Variété Française et internationale, entrée libre plateau. 0 .

32 Rue principale Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 84 24 67 virgs@free.fr

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English :

L’événement Le Voyage Musical Cosswiller a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble