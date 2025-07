Le Voyage permanent – Île de Nantes – Visite guidée Quartier Île de Nantes Nantes

Le Voyage permanent – Île de Nantes – Visite guidée Quartier Île de Nantes Nantes vendredi 15 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-15 18:00 – 20:00

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :- levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Des bottes géantes, un mètre ruban démesuré, des anneaux aux airs de fête…Tous les ponts de la ville chevauchant la Loire mènent à l’Île de Nantes, où la quête d’étonnement et de curiosités est à tous les coins de rues et de tous les instants. La créativité a conquis les espaces de vie, d’éducation et de loisirs. La visite part sur les traces d’un passé industriel et portuaire, et offre un regard porté par les artistes sur la ville grâce à des lieux métamorphosés. Durée : 2h.Parcours : 2,5 km.Lieu de rendez-vous : devant la station Prouvé – Parc des Chantiers, Ile de Nantes (à proximité du Carrousel des Mondes Marins)

Quartier Île de Nantes Île de Nantes Nantes 44200