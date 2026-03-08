LE VOYAGEUR DE L’HISTOIRE

Rue du Poumpidou Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Vendredi 27 mars (18h), la Médiathèque Théodore Monod accueille Willy Minec dont le projet original de reconstitution historique d’envergure constitue une première.

Vendredi 27 mars (18h), la Médiathèque Théodore Monod accueille Willy Minec dont le projet original de reconstitution historique d’envergure constitue une première.

À travers un documentaire aux superbes images, ce voyage médiéval dans les conditions les plus proches de l’époque devient une nouvelle forme d’exploration géographique, anthropologique et temporelle pour interroger l’Histoire.

En 2024, Willy Minec a réalisé une expérience inédite parcourir en plein hiver les 270 km du chemin de Saint- Guilhem-le-Désert à travers le Gévaudan et le Languedoc, équipé comme l’étaient les pèlerins du 13e siècle.

Un voyage dans le temps et les espaces naturels, une aventure immersive et documentaire qui interroge l’Histoire alors, c’était comment de voyager au Moyen Âge ?

Vendredi 27 mars I 18h I Médiathèque Théodore Monod

À partir de 7 ans I Réservation conseillée mediatheque@juvignac.fr .

Rue du Poumpidou Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 40 30 mediatheque@juvignac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday March 27 (6pm), the Médiathèque Théodore Monod welcomes Willy Minec, whose original, large-scale historical re-enactment project is a first.

L’événement LE VOYAGEUR DE L’HISTOIRE Juvignac a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 OT MONTPELLIER