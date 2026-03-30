LE VOYAGEUR DE L’HISTOIRE Saint-Guilhem-le-Désert

LE VOYAGEUR DE L’HISTOIRE

Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Nous sommes au début de l’hiver 1271, Marco Polo commence son périple sur la route de la soie, pour ce qui sera la plus grande aventure itinérante de toute l’Histoire.

Projection exceptionnelle en présence de Willy Minec.

L’aventurier Willy MINEC a effectué à l’approche de l’hiver 2024 une expérience historique singulière Traverser le Gévaudan et le Languedoc

sur les 270 km d’une trace historique et dans les conditions les plus proches de celles du XIIIème siècle, sur le chemin de pèlerinage de Saint -Guilhem-le-Désert.

Nous sommes au début de l’hiver 1271, Marco Polo commence son périple sur la route de la soie, pour ce qui sera la plus grande aventure itinérante de toute l’Histoire.

Au même moment, un voyageur s’apprête à partir de l’Aubrac pour un pèlerinage en direction de l’abbaye de Gellone, quelques 270 km plus au sud, en Languedoc. Il se lance seul au cœur de l’hiver à travers les gorges et les causses, de bivouacs sauvages aux nuits en monastères. Une itinérance de 16 jours, banale pour l’époque et que nul n’a contée, mais qui fut peut-être tout aussi fascinante.

Cette reconstitution historique vous propose de revivre ce voyage médiéval dans les conditions les plus proches de l’époque, sans tente, ni duvet, ni boussole, ni carte mais bourdon à la main et besace en bandoulière. Grâce à des historiens et artisans d’exception, Willy MINEC a été équipé le plus fidèlement possible selon le savoir-faire du 13ème siècle. .

Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 04 59

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English :

In the early winter of 1271, Marco Polo begins his journey along the Silk Road, on what is to become the greatest itinerant adventure in history.

L’événement LE VOYAGEUR DE L’HISTOIRE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT