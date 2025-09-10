Le Voyageur GALERIE RASTOLL Paris

Le Voyageur 10 – 27 septembre GALERIE RASTOLL Paris

Entrée libre

Début : 2025-09-10T13:00:00 – 2025-09-10T19:00:00

Fin : 2025-09-27T13:00:00 – 2025-09-27T19:00:00

LE VOYAGEUR

Cet ouvrage nous emmène dans un univers où l’écorce des arbres et les rues du Japon se font échos, où la matière brute et l’environnement urbain se croisent dans un dialogue profond, souvent invisible à l’œil nu. Une exploration poétique du monde en noir et blanc révélant la beauté cachée dans chaque détail.

Dans un Japon, terres de traditions ancestrales où la modernité envahit les villes, où les néons scintillent la nuit et les métros bourdonnent sans cesse, la nature semble offrir un havre de paix, une respiration nécessaire à l’âme. C’est dans cet équilibre fragile que le Japon trouve sa véritable beauté, une beauté qui ne se cache pas dans le contraste, mais dans l’harmonie des opposés.

Comment, dans un monde fait de contrastes, parvient-on à se ressourcer, à retrouver l’équilibre entre la nature qui nous soutient et la ville qui nous pousse à avancer ?

GALERIE RASTOLL 16 Rue Sainte-Anastase, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France

