Le Voyageur Romantique Mairie du 7e arrondissement PARIS mardi 17 février 2026.
Avec les élèves de Musique de Chambre de Iuvanna Ottavi.
En duos piano/voix, les élèves du conservatoire Erik Satie explorent le thème du Voyage autours de 2 œuvres : Songs of travel de Robert Vaughan Williams, pour l’aventure et la liberté, et Winterreise de Franz Schubert pour le voyage intérieur.
Le mardi 17 février 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit Tout public.
Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle 75007 PARIS
DAC-CMA7Communication@paris.fr
