Le Voyageur Romantique Mairie du 7e arrondissement PARIS

Avec les élèves de Musique de Chambre de Iuvanna Ottavi.

En duos piano/voix, les élèves du conservatoire Erik Satie explorent le thème du Voyage autours de 2 œuvres : Songs of travel de Robert Vaughan Williams, pour l’aventure et la liberté, et Winterreise de Franz Schubert pour le voyage intérieur.

Le mardi 17 février 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit Tout public.

Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle 75007 PARIS

DAC-CMA7Communication@paris.fr



