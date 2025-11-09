« Le vrai taboulé (vert) » par Jessy Khalil- Cie Aram

Salle des Chartreux 8 rue des Chartreux Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2025-11-09 17:30:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Monologue politique, culinaire avec un pincée d’intimité.

Suivie de la dégustation d’un taboulé libanais

.

Salle des Chartreux 8 rue des Chartreux Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com

English :

Political and culinary monologue with a pinch of intimacy.

Followed by a tasting of Lebanese tabbouleh

German :

Politischer und kulinarischer Monolog mit einer Prise Intimität.

Anschließend Verkostung eines libanesischen Taboulé

Italiano :

Un monologo politico e culinario con un pizzico di intimità.

Seguito da una degustazione di tabbouleh libanese

Espanol :

Un monólogo político y culinario con una pizca de intimidad.

Seguido de una degustación de tabulé libanés

