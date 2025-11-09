« Le vrai taboulé (vert) » par Jessy Khalil- Cie Aram Salle des Chartreux Moulins
« Le vrai taboulé (vert) » par Jessy Khalil- Cie Aram Salle des Chartreux Moulins dimanche 9 novembre 2025.
Salle des Chartreux 8 rue des Chartreux Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-09 17:30:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-09
Monologue politique, culinaire avec un pincée d’intimité.
Suivie de la dégustation d’un taboulé libanais
Salle des Chartreux 8 rue des Chartreux Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com
English :
Political and culinary monologue with a pinch of intimacy.
Followed by a tasting of Lebanese tabbouleh
German :
Politischer und kulinarischer Monolog mit einer Prise Intimität.
Anschließend Verkostung eines libanesischen Taboulé
Italiano :
Un monologo politico e culinario con un pizzico di intimità.
Seguito da una degustazione di tabbouleh libanese
Espanol :
Un monólogo político y culinario con una pizca de intimidad.
Seguido de una degustación de tabulé libanés
