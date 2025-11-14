Le We de danse à la Ferrière-en-Parthenay salle des Fêtes La Ferrière-en-Parthenay

Le We de danse à la Ferrière-en-Parthenay salle des Fêtes La Ferrière-en-Parthenay vendredi 14 novembre 2025.

Le We de danse à la Ferrière-en-Parthenay

salle des Fêtes 13 Rue de la Mairie La Ferrière-en-Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14

Le collectif Gonzo en partenariat avec l’UPCP-Métive, le Carug et la commune de la Ferrière-en-Parthenay, organise Le Week-end de danse #4, une fête à taille humaine pour danser et partager. Une salle des fêtes adaptée à la danse, une autre adaptée pour le bar, une envie d’être ensemble, un moment privilégié pour cotoyer de près tous les musiciens de talents qui nous font l’honneur de venir.

Vend 14 nov 20H30 BAL

Christian Pacher *Poitou*

ARDANTE * Auvergne Volcanic Music*

Sam 15 nov

14H30-17H30 Stage de Danses du Quercy avec Le duo Vidal

19H Repas sur réservation

21H00 BAL OCCITAN

Terres Brunes (ex Duo des Cîmes)

Duo Les Vidals e convidats Xavier Vidal

Plus d’infos et réservations au 0687761267 et sur http://collectifgonzo.fr/le-we-de-danse/ .

salle des Fêtes 13 Rue de la Mairie La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 76 12 67 benoitguerbigny@gmail.com

