Le Web Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Le Web

Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13 2026-01-16

Découverte et pratique de la navigation sur Internet navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles.

Débutant avec notions, inscription dès le 30/12 .

Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Web

L’événement Le Web Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Mont-de-Marsan