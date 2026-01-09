Le Web Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan
Le Web Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan mardi 13 janvier 2026.
Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13 2026-01-16
Découverte et pratique de la navigation sur Internet navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles.
Débutant avec notions, inscription dès le 30/12 .
Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
