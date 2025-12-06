Le Week-end Classiques Arthur Hinnewinkel Le Palais Royan Événements Royan

Le Week-end Classiques Arthur Hinnewinkel

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

À l’aube d’une grande carrière, Arthur Hinnewinkel est de ces artistes qui marquent d’emblée.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

At the dawn of a great career, Arthur Hinnewinkel is one of those artists who make an immediate impact.

German :

Arthur Hinnewinkel steht am Beginn einer großen Karriere und gehört zu den Künstlern, die von Anfang an einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Italiano :

Agli albori di una carriera importante, Arthur Hinnewinkel è uno di quegli artisti che hanno un impatto immediato.

Espanol :

En los albores de una gran carrera, Arthur Hinnewinkel es uno de esos artistas que causan un impacto inmediato.

