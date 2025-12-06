Le Week-end Classiques Arthur Hinnewinkel Le Palais Royan Événements Royan
Le Week-end Classiques Arthur Hinnewinkel Le Palais Royan Événements Royan samedi 6 décembre 2025.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
À l’aube d’une grande carrière, Arthur Hinnewinkel est de ces artistes qui marquent d’emblée.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
At the dawn of a great career, Arthur Hinnewinkel is one of those artists who make an immediate impact.
German :
Arthur Hinnewinkel steht am Beginn einer großen Karriere und gehört zu den Künstlern, die von Anfang an einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Italiano :
Agli albori di una carriera importante, Arthur Hinnewinkel è uno di quegli artisti che hanno un impatto immediato.
Espanol :
En los albores de una gran carrera, Arthur Hinnewinkel es uno de esos artistas que causan un impacto inmediato.
