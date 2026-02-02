Le week-end de l’amour spécial Saint Valentin Tocane-Saint-Apre

Le week-end de l’amour spécial Saint Valentin

Célébrez l’amour au Château de Fayolle et repartez avec un magnifique souvenir !

Pour la Saint Valentin, venez passez un moment romantique au Château de Fayolle.

Déambulez dans ses espaces dignes des plus beaux contes de fées et immortalisez ce moment magique en

vous faisant photographier par un professionnel dans l’une des plus belles pièces de ce lieu d’exception !

Les samedis 14 et dimanches 15 Février & nocturne le samedi soir 19h 21h .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Le week-end de l’amour spécial Saint Valentin

Celebrate love at Château de Fayolle and take home a wonderful souvenir!

For Valentine’s Day, come and spend a romantic moment at Château de Fayolle.

Stroll through its fairytale-like grounds and immortalize this magical moment by having your photo taken by a professional

