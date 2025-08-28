Le week-end des Arts Lescar

Le week-end des Arts Lescar dimanche 8 mars 2026.

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-08 13:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Créée en 2022, La Cité des Arts regroupe les écoles artistiques de la ville de Lescar.

L’école de musique, l’école de danse, l’école de cirque Acrofolies et la classe d’arts

plastiques forment désormais une entité commune, favorisant les passerelles entre

disciplines.

C’est dans cette esprit que La Cité des Arts organise le Week-end des Arts. Comme

en 2023, La Cité des Arts se dévoile le temps d’un week-end, où professeurs et élèves vous donnent rendez-vous concerts, présentations, ateliers, initiations, découvertes, dans des lieux aussi divers que le chapiteau du Liana, le Centre Animation Rencontre, l’Hôtel de Ville, la Médiathèque, Quartier Libre, l’Église Saint-Julien, le Foyer du Bialé, l’EHPAD l’Esquirette, etc.

Amateurs ou curieux de culture, venez découvrir toutes les palettes de cet

établissement le temps d’un week-end festif et convivial .

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 lacitedesarts@lescar.fr

