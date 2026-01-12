Le week-end du film

Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-17

2026-01-16

Sur deux jours, deux films seront diffusés à la salle Lur Berri de Sare.

Le premier sera projeté le vendredi soir à 19h00 le documentaire intitulé Loratzea , en langue basque, puis une conférence .

Le second sera diffusé le samedi soir à la même heure, avec la projection du film Sorgina banaiz , également en basque, suivie d’une conférence animée par Monsieur Asisko Urmeneta.

L’entrée est gratuite. .

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

