Le week-end du film Sare

Gratuit
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-17
Sur deux jours, deux films seront diffusés à la salle Lur Berri de Sare.
Le premier sera projeté le vendredi soir à 19h00 le documentaire intitulé Loratzea , en langue basque, puis une conférence .
Le second sera diffusé le samedi soir à la même heure, avec la projection du film Sorgina banaiz , également en basque, suivie d’une conférence animée par Monsieur Asisko Urmeneta.
L’entrée est gratuite. .
Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
