Le Week-end du (mode with) Love Studio Junia Reims samedi 14 février 2026.
Studio Junia 45 Rue Jeanne-d'Arc Reims Marne
Entrée libre
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14 2026-02-15
Tout public
À l’occasion de la Saint Valentin, venez assister à un event créatif en plein cœur de Reims !
Découvrez les créations d’artistes et artisanes locales réunies en un pop up unique affiches, bijoux, broderies, upcycling, fleurs…
Venez créer de vos mains avec des ateliers d’initiation à la couture et à la broderie !
Retrouvez aussi pleins de surprises DJ set, dégustation de vin, photobooth…
C’est l’événement à ne pas manquer ce week-end !
Organisation Studio Junia (@studiojunia) x Maison Lénaré (@maisonlenare)
Gratuit, ouvert à tous.
Ateliers sur inscription sur www.maisonlenare.fr .
Studio Junia 45 Rue Jeanne-d’Arc Reims 51100 Marne Grand Est
