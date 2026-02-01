Le Week-end du (mode with) Love Studio Junia Reims

Le Week-end du (mode with) Love

Studio Junia 45 Rue Jeanne-d’Arc Reims Marne

À l’occasion de la Saint Valentin, venez assister à un event créatif en plein cœur de Reims !

Découvrez les créations d’artistes et artisanes locales réunies en un pop up unique affiches, bijoux, broderies, upcycling, fleurs…

Venez créer de vos mains avec des ateliers d’initiation à la couture et à la broderie !

Retrouvez aussi pleins de surprises DJ set, dégustation de vin, photobooth…

C’est l’événement à ne pas manquer ce week-end !

Organisation Studio Junia (@studiojunia) x Maison Lénaré (@maisonlenare)

Gratuit, ouvert à tous.

Ateliers sur inscription sur www.maisonlenare.fr .

