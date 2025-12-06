LE WEEK-END DU TÉLÉTHON À VALRAS PLAGE Valras-Plage

LE WEEK-END DU TÉLÉTHON À VALRAS PLAGE

Téléthon brocantes, ventes, tombola, ateliers couture, parfums, gâteaux, tableaux en direct, jeux littéraires. Animations de 10h à 17h au Théâtre de la Mer et Place Turcos.

TOUT LE WEEK-END:

De 10h à 17h, toute la ville se mobilise pour le Téléthon autour du Théâtre de la Mer et de la Place Émile Turcos.

Vous y trouverez des brocantes, un point chaud, ainsi qu’une tombola du jambon. L’association Les Ramaïres et le Conseil Municipal des Jeunes proposeront une grande vente de jouets.

L’association Valras en Couleurs présentera une vente de tableaux, une loterie, ainsi qu’une démonstration artistique avec réalisation d’un tableau en direct, qui sera mis en loterie le dimanche.

L’association Au Flot des Mots vous invitera à muscler votre cerveau avec des jeux et défis littéraires.

De nombreuses activités compléteront la journée initiation à la couture, vente et tombola avec l’association Couture, vente de parfums avec IVYBEAUTY, ainsi que vente de gâteaux et créations de Noël par l’association Parents en fête.

A 11h: l’ association Coeur de guitares vous ambiancera avec ses rythmes Féria et Gypsie!

L’Étoile Sportive Valrassienne organise un tournoi de boule lyonnaise, tandis que le Tennis Club Valrassien animera un tournoi de tennis ouvert aux passionnés durant tous le week end.

L’association Valras Danse, animera ces deux journées avec des danses de salon- Théâtre de la Mer.

Une week end festif, artistique et solidaire au profit du Téléthon !

UNIQUEMENT LE SAMEDI:

La Pétanque de la Marine tiendra un concours en doublette formée (homme, femme ou mixte) avec inscriptions sur place dès 13h30, jet de bouchon à 14h. Buvette, vin chaud et convivialité seront au rendez-vous, avec l’intégralité des bénéfices reversés au Téléthon. Rendez-vous sur le parking de la plage, à proximité du Théâtre de la Mer.

À 15h, à la salle Guy Combes, se déroulera la Grande Dictée du Téléthon. Inscriptions dès 14h15, participation à tarif libre. Coupe et lots récompenseront les deux premiers, avec un Prix Spécial Jeunes.

ASLV- MARCHE organise la Marche du Téléthon, l’inscription est obligatoire et se fera sur la place Turcos dès 9h. Le tarif est de 5€- La marche est de 6km environ.

Une journée riche et solidaire, rythmée par sport, culture et générosité !

UNIQUEMENT LE DIMANCHE:

Place Turco- 7h à 11h: le club Estrella Flamenca fera des démonstration de danses latino.

Parking de la plage- Dès 14h: Concours de pétanque ouvert à tous , triplettes à la mêlée- Participation de 5€- Vin chaud- Boissons- Coupe- Inscription sur place à 13h30- Jet du but 14h00.

Grand loto du coeur organisé par l’association Le Club de l’Hippocampe- EPE: 4 trains de plaisir- 22 parties- Nombreux lots- Bons cadeaux- Valise américaines- Tombola

La chanteuse SANTA sera la marraine de ce Téléthon! .

English :

Telethon: flea markets, sales, tombola, sewing workshops, perfumes, cakes, live paintings, literary games. Activities from 10am to 5pm at Théâtre de la Mer and Place Turcos.

German :

Telethon: Trödelmärkte, Verkäufe, Tombola, Näh-, Parfüm- und Kuchenworkshops, Live-Bilder, literarische Spiele. Animationen von 10 bis 17 Uhr im Théâtre de la Mer und am Place Turcos.

Italiano :

Telethon: mercatini dell’usato, vendite, tombola, laboratori di cucito, profumi, torte, dipinti dal vivo, giochi letterari. Attività dalle 10 alle 17 presso il Théâtre de la Mer e Place Turcos.

Espanol :

Telemaratón: mercadillos, ventas, tómbola, talleres de costura, perfumes, pasteles, pinturas en vivo, juegos literarios. Actividades de 10.00 a 17.00 h en el Théâtre de la Mer y la Place Turcos.

