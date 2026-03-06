Le week-end naturaliste La Haye du Puits La Haye

Le week-end naturaliste

La Haye du Puits Cinéma le Rialto et Médiathèque La Haye Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-26

2026-04-24

En partenariat avec le Cinéma le Rialto, la LPO, l’IFFCAM et Normandie images. Courts-métrages documentaires, films, conférence, grainothèque …

Programme

– Ven 24, 18h30 Conférence Nature du territoire qui est-elle ? Où est-elle ? Médiathèque. Gratuit, réservation conseillée.

– Sam 25, 11h Lancement de la Grainothèque. Médiathèque. Gratuit.

– Sam 25, 15h Séances de courts-métrages documentaires IFFCAM . Cinéma Le Rialto. Tarifs cinéma ou pass weekend (10€).

– Sam 25, 18h Film Donne-moi des ailes . Cinéma Le Rialto. Tarifs cinéma ou pass weekend.

– Dim 26, 11h Ciné-baby La petite fabrique des nuages . Cinéma Le Rialto. Tarif Ciné-baby (non inclus pass weekend), à partir de 3 ans.

– Dim 26, 13h45 Ciné-jeunesse Le Robot Sauvage . Cinéma Le Rialto. Tarifs cinéma ou pass weekend.

– Dim 26 Le Documentaire du mois La Manche, une mer en partage . Cinéma Le Rialto. Tarifs cinéma ou pass weekend. .

La Haye du Puits Cinéma le Rialto et Médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

