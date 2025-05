Le Wonder & Poncili Creación / Drive-in – Le Wonder Bobigny, 7 juin 2025, Bobigny.

En résidence dans nos ateliers dès mai, le collectif portoricain Poncili Creación développe un projet en résonance avec Bobigny, son territoire et ses habitants.

À l’occasion de la Nuit Blanche, le Wonder transformera son toit-terrasse de 600 m² en Drive-In, réinventant ainsi l’esthétique du cinéma en plein air en alliant marionnettes monumentales, musique expérimentale et performances.

La proposition culinaire de Solo Chaud (résident du Wonder) enrichira cette expérience avec un fast-food revisité.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit

Prix libre

Public jeunes et adultes.

Le Wonder 109, rue de Paris 93000 Bobigny

bonjour@lewonder.com

Nuit Blanche – Le Wonder transforme son toit-terrasse en Drive-In performatif, mêlant cinéma en plein air, marionnettes géantes et performances live.