Le Yémen antique Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Le Yémen antique

Jeudi 12 février 2026 à partir de 18h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre venez assister à la conférence Le Yémen antique .

Par Marianne Cotty, Conservatrice au Département des Antiquités orientales du musée du Louvre et commissaire associée de l’exposition .



En lien avec l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre .



• Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

• Salle Le Miroir .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the exhibition Aden-Marseille. D’un port à l’autre (From one port to another), join us for a lecture on Ancient Yemen .

L’événement Le Yémen antique Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Ville de Marseille