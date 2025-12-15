Le Yémen antique Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement
Le Yémen antique Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement jeudi 12 février 2026.
Jeudi 12 février 2026 à partir de 18h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-12 18:00:00
Dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre venez assister à la conférence Le Yémen antique .
Par Marianne Cotty, Conservatrice au Département des Antiquités orientales du musée du Louvre et commissaire associée de l’exposition .
En lien avec l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre .
• Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
• Salle Le Miroir .
Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
As part of the exhibition Aden-Marseille. D’un port à l’autre (From one port to another), join us for a lecture on Ancient Yemen .
