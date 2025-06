Le yoga c’est aussi l’été ! Les nouvelles imprimeries Moulins 7 juillet 2025 07:00

Allier

Le yoga c’est aussi l’été ! Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07

fin : 2025-08-18

Date(s) :

2025-07-07

La pratique du yoga c’est aussi l’été !

.

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr

English :

Yoga is also for summer!

German :

Yogapraxis ist auch im Sommer möglich!

Italiano :

Lo yoga è anche per l’estate!

Espanol :

El yoga también es para el verano

L’événement Le yoga c’est aussi l’été ! Moulins a été mis à jour le 2025-06-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région