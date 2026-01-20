Le yoga c’est aussi pendant les vacances Les Imprimeries* Moulins

Le yoga c’est aussi pendant les vacances

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

1 séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 18:00:00

fin : 2026-02-16 19:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Yoga doux de détente par l’étirement et le souffle, tous niveaux + débutants

.

English :

Gentle yoga for relaxation through stretching and breathing, all levels + beginners

