Le yoga c’est aussi pendant les vacances ! Les Imprimeries* Moulins

Le yoga c’est aussi pendant les vacances !

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – – 12 EUR

A partir de 16 ans réservation obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 18:00:00

fin : 2026-04-13 19:30:00

Date(s) :

2026-04-13

A chaque vacances scolaires venez découvrir mes cours de hatha yoga.

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Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr

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English :

Every school vacation, come and discover my hatha yoga classes.

L’événement Le yoga c’est aussi pendant les vacances ! Moulins a été mis à jour le 2026-03-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région