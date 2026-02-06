Le yoga c’est aussi pendant les vacances ! Les Imprimeries* Moulins
Le yoga c’est aussi pendant les vacances ! Les Imprimeries* Moulins lundi 13 avril 2026.
Le yoga c’est aussi pendant les vacances !
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – – 12 EUR
A partir de 16 ans réservation obligatoire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 18:00:00
fin : 2026-04-13 19:30:00
Date(s) :
2026-04-13
A chaque vacances scolaires venez découvrir mes cours de hatha yoga.
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Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
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English :
Every school vacation, come and discover my hatha yoga classes.
L’événement Le yoga c’est aussi pendant les vacances ! Moulins a été mis à jour le 2026-03-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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