Le yoga des Portes Manoir des Portes Lamballe-Armor
mardi 28 juillet 2026 · Manoir des Portes · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Le yoga des Portes
Manoir des Portes 11 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-08-11 10:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Le Manoir des Portes accueillent des séances de yoga au fil de l’eau, en pleine nature accompagnées par Fabienne Goulard.
Venez respirer, vous étirer, vous ressourcer en harmonie avec la nature.
Sur inscription, par sms. .
Manoir des Portes 11 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 12 65 10
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English :
L’événement Le yoga des Portes Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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