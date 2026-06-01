Le yoga pour les enfants et leurs parents, Villa Caruso Bellosguardo Lastra a Signa, Lastra a Signa

Le yoga pour les enfants et leurs parents 6 et 7 juin Villa Caruso Bellosguardo Lastra a Signa Firenze

La participation est incluse dans le billet de l’événement « Sous le signe de la botanique » (7€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

La pratique en plein air immergé dans l’atmosphère magique du parc de Villa Caruso, pour les parents et les enfants de 4 à 12 ans. Il est recommandé d’emporter un tapis ou une couverture.

Villa Caruso Bellosguardo Lastra a Signa Via Bellosguardo 54 Lastra a Signa Lastra a Signa 50055 Firenze Toscana +39 55 8721783 https://villacaruso.it/it/ https://www.facebook.com/villa.caruso/ [{« type »: « email », « value »: « info@villacaruso.it »}] Parc séculaire à 10 minutes de la sortie Fi-Pi-Li Lastra a Signa, prendre via Cesare Pavese, parking intérieur

La pratique en plein air immergé dans l’atmosphère magique du parc de Villa Caruso, pour les parents et les enfants de 4 à 12 ans. Il est recommandé d’emporter un tapis ou une couverture.

©yogacampi