Le Yolo Test (Briv’yolo)

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Test sur le thème des Fêtes de fin d’année. Quizz avec équipes de 6 personnes max .

A 19h30. Pensez à vous inscrire. .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 31 01 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Yolo Test (Briv’yolo)

L’événement Le Yolo Test (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-15 par Brive Tourisme