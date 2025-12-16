Le Zinc : une pièce de théâtre improvisée par la compagnie Les Flous.

Rendez-vous au théâtre du Guichet Montparnasse !

Bienvenue au Zinc, le bar de tous les possibles !

Ce soir, trois habitués s’apprêtent à trinquer pour une occasion spéciale. Mais laquelle ? Orientez leurs choix et découvrez comment ils en sont arrivés là !

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 11 avril 2026 :

samedi

de 17h00 à 18h10

payant Tout public.

https://www.guichetmontparnasse.com/le-zinc/ Théâtre Le Guichet Montparnasse Théâtre Le Guichet Montparnasse