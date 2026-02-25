LE ZINOR SE FAIT MOUSSER salon de la microbrasserie & soirée concerts Rue Moulin Gros Montaigu-Vendée

LE ZINOR SE FAIT MOUSSER salon de la microbrasserie & soirée concerts

Rue Moulin Gros Montaigu Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

.

Rue Moulin Gros Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LE ZINOR SE FAIT MOUSSER salon de la microbrasserie & soirée concerts Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Terres de Montaigu