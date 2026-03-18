Le Z’off du Vrac Philagus artculpteur Salies-de-Béarn
Le Z’off du Vrac Philagus artculpteur Salies-de-Béarn samedi 4 avril 2026.
Le Z’off du Vrac
Philagus artculpteur 2 Rue Paul-Jean Toulet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Le Z’OFF du VRAC, à voir absolument ! Des artistes, une ambiance et un état d’esprit , sans oublier des oeuvres magnifiques et uniques. Aucune excuse de ne pas venir nous rencontrer lors d’Art en Vrac ! .
Philagus artculpteur 2 Rue Paul-Jean Toulet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine atelier.philagus@gmail.com
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English : Le Z’off du Vrac
L’événement Le Z’off du Vrac Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves