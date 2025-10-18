Le zoo d’Upie fête Halloween Zoo d’Upie Upie
Le zoo d’Upie fête Halloween
Zoo d’Upie 1795, route de Montoison Upie Drôme
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-10-18
Ne ratez pas les semaine Halloween au Zoo d’Upie !! Grand jeu en famille, décorations d’Halloween, chasse aux bonbons et bien d’autres surprises vous attendent !
Zoo d’Upie 1795, route de Montoison Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com
English :
Don’t miss Halloween week at Upie Zoo! Great family games, Halloween decorations, candy hunts and many other surprises await you!
German :
Verpassen Sie nicht die Halloween-Wochen im Zoo von Upie!!! Großes Familienspiel, Halloween-Dekorationen, Süßigkeitenjagd und viele andere Überraschungen warten auf Sie!
Italiano :
Non perdetevi la settimana di Halloween allo Zoo di Upie! Un grande gioco per famiglie, decorazioni di Halloween, una caccia alle caramelle e tante altre sorprese vi aspettano!
Espanol :
¡No te pierdas la semana de Halloween en el zoo de Upie! Te esperan un gran juego familiar, decoración de Halloween, una búsqueda de caramelos y muchas sorpresas más
