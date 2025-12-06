Le Zoo en’chanté Salle Courmesnil Loué

Le Zoo en’chanté

Salle Courmesnil 32 rue Courmesnil Loué Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Bienvenue dans Le Zoo en’chanté, un spectacle musical plein d’énergie, d’humour et de tendresse !

Les animaux de la jungle, de la savane, de l’antarctique et même aquatique, seront à l’honneur sur scène grâce à nos chanteurs. Entre rires et émotions, les artistes d’Univers Scène nous entraînent dans une joyeuse ménagerie musicale . Réservation conseillée. .

Salle Courmesnil 32 rue Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire

English :

Welcome to Le Zoo en?chanté, a musical show full of energy, humour and tenderness!

German :

Willkommen bei Le Zoo en?chantant, einer musikalischen Show voller Energie, Humor und Zärtlichkeit!

Italiano :

Benvenuti a Le Zoo en?chant, uno spettacolo musicale pieno di energia, umorismo e tenerezza!

Espanol :

Bienvenido a Le Zoo en?chant, ¡un espectáculo musical lleno de energía, humor y ternura!

