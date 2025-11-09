Léa de Nantes à Brest Cinéma Le Nozek Nozay

Léa de Nantes à Brest

Cinéma Le Nozek 10 Rue de la Gare Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-11-09 20:30:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Ciné-rencontre avec l’athlète olympique Léa Jamelot

Projection d’un documentaire de 55 minutes suivie d’une rencontre avec Léa Jamelot.

En juin 2025, Léa Jamelot, kayakiste olympique bretonne, se lance dans une aventure hors normes parcourir en kayak les 364 km du canal de Nantes à Brest, en franchissant ses 237 écluses. Plus qu’un défi sportif, ce voyage devient une quête intime et collective. Au fil de l’eau, Léa part à la rencontre d’habitants, d’éclusiers, d’associations et de passionnés qui font vivre ce patrimoine historique et naturel. Entre effort, doutes, émerveillement et révélations, le canal se transforme en miroir celui d’un territoire, d’une histoire, mais aussi d’une sportive en transition qui cherche à se réinventer après les Jeux Olympiques. .

Cinéma Le Nozek 10 Rue de la Gare Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 90 80

