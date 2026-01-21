Léa Jouffrieau chante le Québec Neuville-sur-Vanne

Léa Jouffrieau chante le Québec

Dimanche 15 février NEUVILLE-SUR-VANNE Léa Jouffrieau chante le Québec. A 15h300 à l’église Saint Martin.

Issue d’une famille originaire de Neuville-sur-Vanne, la jeune artiste chantera un répertoire varié où alterneront chansons québécoises, autochtones et chansons modernes.

Contact +33 (0)6 29 66 80 38 comite.chomedey@outlook.com .

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 6 29 66 80 38 comite.chomedey@outlook.com

