Léa Jouffrieau chante le Québec Neuville-sur-Vanne

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne Aube
Début : 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Dimanche 15 février NEUVILLE-SUR-VANNE Léa Jouffrieau chante le Québec. A 15h300 à l’église Saint Martin.
Issue d’une famille originaire de Neuville-sur-Vanne, la jeune artiste chantera un répertoire varié où alterneront chansons québécoises, autochtones et chansons modernes.
Contact +33 (0)6 29 66 80 38 comite.chomedey@outlook.com .
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est
