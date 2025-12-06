Léa LAYNE 4TET Le Baiser Salé Paris

Issue récemment du Pôle Supérieur du Conservatoire de Paris, elle fait déjà virevolter ses chansons derrière son piano. Jazz moderne, pop, chaâbi… elle mélange tout ça avec malice, guidée par ses héros Brad Mehldau, les Beatles et Fairouz.

Multi-instrumentiste curieuse, elle s’amuse aussi à réinventer des standards, en y glissant sa voix chaude, ses phrasés envoûtants et un petit grain de fantaisie qui accroche l’oreille. Avant ? Elle travaillait au Parlement. Puis la musique est arrivée, et hop ! sa vie a changé de tempo.

Ce soir, elle vous emmène dans un voyage sonore entre jazz et électronique, où grooves, improvisation et textures surprenantes se rencontrent pour créer une musique à la fois moderne et captivante. On y retrouve des influences de Thundercat, Louis Cole, Robert Glasper, Stevie Wonder ou encore Radiohead, pour un mélange qui groove autant qu’il étonne.

Sur scène, Mehdi Hamidou tient la basse électrique, Nils Josselin illumine la guitare électrique, Léo Rodier dynamise la batterie, et le pianiste/voix explore aussi les claviers, offrant des harmonies riches et des mélodies inattendues.

C’est un concert qui promet d’être vivant, inventif et plein de surprises, idéal pour se laisser emporter par l’énergie et la créativité du groupe. Quelques enregistrements sont disponibles pour un avant-goût du live.

Son premier titre Chapter 2 est déjà partout. Le 22 septembre, l’EP Nothing Left To Crush a pointé le bout de son nez. Et en concert ? Attendez-vous à une pluie de notes étincelantes et de sourires contagieux.

Lancé en 2012, ce rendez-vous régulier donne carte blanche à de jeunes musiciens pour explorer, créer et partager leur univers sur scène. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite.

Jeune pianiste-chanteuse pétillante aux accents jazz, pop et chaâbi, Léa embarque son public dans des concerts vibrants et joyeux où sa voix chaude, son humour et son énergie solaire font tout chavirer.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 21h00 à 23h59

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T22:00:00+01:00

fin : 2026-01-29T00:59:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T21:00:00+02:00_2026-01-28T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260128 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/