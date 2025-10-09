Léa Layne Trio Le Baiser Salé Paris

Léa Layne Trio Le Baiser Salé Paris mercredi 8 octobre 2025.

Léa vient de sortir du Pôle Supérieur du Conservatoire de Paris et déjà, elle fait virevolter ses chansons derrière son piano. Jazz moderne, pop, chaâbi… elle mélange tout ça avec malice, guidée par ses héros Brad Mehldau, les Beatles et Fairouz.

Multi-instrumentiste curieuse, elle s’amuse aussi à réinventer des standards, en y glissant sa voix chaude, ses phrasés envoûtants et un petit grain de fantaisie qui accroche l’oreille. Avant ? Elle travaillait au Parlement. Puis la musique est arrivée, et hop ! sa vie a changé de tempo.

Sur scène, Léa rayonne, raconte, rit, improvise… et embarque son public dans une bulle joyeuse où tout semble possible. Avec Léo Rodier et Octave Potier, deux as de la scène jazz française, ça swingue, ça vibre, ça chatouille l’âme.

Son premier titre Chapter 2 est déjà partout. Le 22 septembre, l’EP Nothing Left To Crush pointera le bout de son nez. Et en concert ? Attendez-vous à une pluie de notes étincelantes et de sourires contagieux.

Lancé en 2012, ce rendez-vous régulier donne carte blanche à de jeunes musiciens pour explorer, créer et partager leur univers sur scène. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite.

Léa, jeune pianiste-chanteuse pétillante aux accents jazz, pop et chaâbi, embarque son public dans des concerts vibrants et joyeux où sa voix chaude, son humour et son énergie solaire font tout chavirer.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 21h00 à 23h55

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T00:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T02:55:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T21:00:00+02:00_2025-10-08T23:55:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

