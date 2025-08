Lea Maria Fries Festival Jazz Éclats d’Émail 2025 Théatre de l’Union Limoges

Lea Maria Fries Festival Jazz Éclats d’Émail 2025 Théatre de l’Union Limoges dimanche 23 novembre 2025.

Théatre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Début : 2025-11-23

2025-11-23

Lea Maria Fries chant

Gautier Toux piano

Julien Hermé basse

Antoine Paganotti batterie

Chanteuse, cheffe d’orchestre, compositrice et parolière suisse-allemande influencée par le jazz, la pop, le rock, l’électro, la musique noire américaine, Lea Maria Fries est animée par la liberté de l’improvisation et s’impose désormais comme une voix à la fois singulière et audacieuse. Avec Cléo , son nouvel album sorti en avril dernier, Lea Maria Fries repousse une fois de plus les frontières du jazz vocal. Fidèle à son approche instinctive, elle compose une musique où la voix devient un instrument modulable, libre de toute contrainte, accompagnée de textes finement ciselés et empreints d’une grande sensibilité, confirmant son statut d’artiste incontournable de la scène jazz actuelle. À découvrir absolument…

> Durée 1h30 environ .

Théatre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

